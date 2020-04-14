С. Лисовский: Принимаемые сегодня меры должны обеспечить стабильность внутреннего продовольственного рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области принял участие в очередном заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности.

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Штаб был создан приказом Министра сельского хозяйства РФ «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».

По словам Сергея Лисовского, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами в стране не вызывает опасений. Он напомнил, что необходимо предусмотреть защиту и приоритет отечественных производителей продовольственной продукции по отношению к иностранным поставщикам. Это важно, чтобы удержать достигнутые позиции в области импортозамещения.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы контроля за организацией работы смежных с АПК отраслей, необходимости проведения своевременной дезинфекции предприятий АПК, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, также подчёркнута недопустимость невыплаты заработной платы, от чего также зависит бесперебойная работа всей отрасли.

Кроме того, Сергей Лисовский отметил важность своевременного и качественного проведения весенних полевых работ.

Как сообщил парламентарий, по состоянию на 13 апреля яровой сев проведен на площади 6,2 млн га или 11,9 проц. к прогнозной площади (в 2019 году – 3,1 млн га). Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 20,5 тыс. га или 6,6 проц. к прогнозной площади (в 2019 году – 15,4 тыс. га). Сев ранних овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах проведен на площади 25,2 тыс. га или 13,6 проц. к прогнозной площади (в 2019 году – 18,9 тыс. га).

Сергей Лисовский считает, что принимаемые сегодня меры должны обеспечить стабильность внутреннего продовольственного рынка и работы АПК в целом.

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