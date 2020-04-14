С. Митин: Поправки к закону о рыболовстве будут способствовать повышению эффективности федерального госконтроля в этой области

Source: Russia – Council of the Federation

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» принят сегодня нижней палатой парламента.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области проинформировал, что сегодня Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменения в статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», внесенный Правительством Российской Федерации.

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Как пояснил сенатор, этим законом отменяются плановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, поскольку такие проверки не эффективны в связи с тем, что они проводятся по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ежегодных планов, не чаще чем 1 раз в 3 года.

Парламентарий подчеркнул, что отказ от плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий, которые проводятся на водных объектах рыбохозяйственного значения без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Отказ от плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий

Сергей Митин напомнил, что Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводились парламентские мероприятия на тему «О повышении эффективности мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» и «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы», где давались соответствующие рекомендации, в том числе по совершенствования системы государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Сенатор сообщил, что Комитет СФ поддержит этот Федеральный закон, поскольку его реализация приведет к повышению уровня защищенности водных биоресурсов за счет увеличения мероприятия по контролю на водных объектах рыбохозяйственного значения, проводимых в рамках плановых (рейдовых) осмотров, что также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности.

Кроме того, по словам Сергея Митина, необходимо принимать во внимание, что плановые проверки осуществляются с выездом должностных лиц Росрыболовства по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ввиду неизбежности непосредственного контакта между представителями контролирующего органа и проверяемой организации связаны с высоким риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Отмена плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в настоящее время также является дополнительной мерой по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — считает парламентарий.

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