Татьяна Москалькова представила Президенту ежегодный доклад

Source: President of Russia – Kremlin

В докладе отмечено, что в 2019 году к Уполномоченному поступило 38 328 обращений (в 2018 году – 38 698), из них 1 683 (4,4 процента) – коллективных. Наиболее часто граждане обращались по вопросам обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства – 12 168 (32 процента). Количество таких обращений выросло на 9 процентов по сравнению с 2018 годом.

На 8,5 процента увеличилось количество обращений по вопросам реализации законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 2 756. В том числе, более чем в 2 раза – по вопросам перерасчёта пенсий, предоставления льгот для инвалидов.

Традиционно, особое внимание в докладе уделено вопросам защиты социальных и жилищных прав. В 2019 году по данной тематике зафиксировано 4 492 обращения граждан к Уполномоченному, причём их количество снизилось. Так на 43 процента уменьшилось количество жалоб по вопросам участия в долевом строительстве жилья. Также сократилось количество обращений по вопросам обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан (инвалидов, лиц из числа детей-сирот, членов многодетных семей и семей с детьми), переселения из аварийного жилищного фонда, получения жилищных субсидий.

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