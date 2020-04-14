Т. Кусайко: Волонтёры готовы оказывать необходимую помощь семьям медработников в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о работе волонтёров в регионе.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области рассказала о работе Волонтёрского центра региона по оказанию помощи гражданам в связи с распространением коронавируса.

Сенатор отметила, что различные волонтёрские движения, общественные организации, студенты, медики, неравнодушные граждане разных возрастов и специальностей объединились для одной цели — помочь людям, находящимся на самоизоляции.

Организована отдельная телефонная линия для обращений представителей малого и среднего бизнеса, которые могут получить ответы на вопросы, касающиеся помощи от региональных властей

По словам Татьяны Кусайко, волонтёры также оказывают помощь предпринимателям. «Организована отдельная телефонная линия, предназначенная для обращений представителей малого и среднего бизнеса, которые могут получить ответы на вопросы, касающиеся помощи от региональных властей», — сообщила парламентарий.

Встреча Татьяны Кусайко с волонтерами

Она также рассказала, что в регионе проходит акция «Волонтер дня». «Цель акции — привлечь внимание к волонтерскому движению Мурманской области, расширить его возможности, консолидировать добровольцев региона. В ее рамках, чиновники, политики, общественные деятели на время сами становятся волонтерами и отрабатывают заявки о помощи, поступившие в Волонтёрский центр по оказанию помощи гражданам в связи с распространением коронавируса».

Встреча Татьяны Кусайко с волонтерами

Татьяна Кусайко отметила, что Единый волонтёрский центр Мурманской области готов оказывать всю необходимую помощь семьям работников здравоохранения, которые сейчас находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Это очень важная инициатива добровольцев. В то время, пока врачи и медработники задействованы в борьбе с распространением коронавируса, их дети, родственники могут нуждаться в поддержке. Кроме доставки продуктов и медикаментов на дом, это может быть дистанционная помощь в домашних уроках, занятия с детьми в режиме онлайн», — сказала парламентарий.

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