Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела интерактивный прием жителей Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в интерактивном формате.

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«В ходе приема мною приняты обращения по вопросам оформления пособия на ребенка, получения бесплатной юридической помощи. Это – достаточно частые вопросы обращений к представителям любого уровня законодательной власти. Уверена, что находящийся в разработке федеральный портал правового просвещения и правовой поддержки будет хорошим подспорьем для жителей региона, попавших в непростую правовую ситуацию», — отметила Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, еще один заявитель обратился с просьбой решения вопроса о ремонте дороги в одном из сельских поселений области.

«По этой дороге осуществляется движение маршрутного транспорта, а также школьного автобуса, подвозящего учеников в школы соседнего города. Убеждена, что данный вопрос удастся решить при поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области и главы администрации района», — сказала Ирина Рукавишникова.

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