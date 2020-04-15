А. Климов: Огромная семья Русского мира сегодня едина как никогда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел видеоконференцию с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел видеоконференцию с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.

В мероприятии принял участие директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, руководители и представители координационных советов российских соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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В ходе видеоконференции обсуждалась тема мероприятий года 75-летия Великой Победы, голосование за поправки в Конституцию страны на зарубежных участках, вопросы поддержки российских соотечественников за рубежом.

Андрей Климов подчеркнул, что российских соотечественников необходимо широко и полно информировать о сути изменений в Конституцию страны, так как тем соотечественникам, которые имеют российское гражданство, тоже предстоит голосовать за поправки в основной закон.

Российских соотечественников необходимо широко и полно информировать о сути изменений в Конституцию страны

Сенатор обратил внимание что слово «соотечественник» впервые включается в текст Конституции. По его словам, это даст возможность принять целый ряд федеральных законов и решений на уровне Правительства, министерств и ведомств, чтобы более активно вести работу по адресной поддержке российских граждан за рубежом, отстаивании их законных прав и интересов. «Мы к такой работе готовы», — сказал сенатор. Он напомнил, что Россия — далеко не единственная страна в мире, которая открыто заявляет о защите своих зарубежных сограждан.

Парламентарий высказал уверенность, что зарубежные объединения соотечественников, русскоязычные журналисты, блогеры помогут донести до миллионов сограждан на всех континентах простую, но очень важную мысль о необходимости прийти на участки и высказать свою позицию.

Участники телемоста рассказали о большой заинтересованности в своих странах в получении полной информации о поправках в Конституцию, чрезвычайной актуальности упоминания в основном законе страны необходимости поддержки российских соотечественников.

Андрей Климов предложил активно использовать российские парламентские СМИ для распространения объективной информации о поправках в Конституцию — для информирования российских соотечественников. Представители координационных советов высказали заинтересованность в продвижении этой работы в своих странах.

Участники совещания обсудили подготовку мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы в странах ближнего и дальнего зарубежья. «Это великий праздник. Мы его будем обязательно отмечать все вместе. При этом часть мероприятий пройдет в режиме онлайн, другие мероприятия, как например, «Диктант Победы», предлагается перенести на начало сентября, когда будет отмечаться окончание Второй мировой войны», — рассказал сенатор.

Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом

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Одним из главных мероприятий по всему миру станет проведение акции «Бессмертный полк». В этом году в связи с режимом карантина в целом ряде стран проходит также всемирная онлайн-акция «Бессмертный полк – без границ», в рамках которой соотечественники, проживающие за рубежом, размещают посты с фотографиями своих героев, рассказами об их участии в боях Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подпольных группах, о трудовых подвигах в тылу.

Серей Пантелеев высказался за необходимость координации этой работы, использования для проведения акции сайта Всемирного координационного совета российских соотечественников, сайтов координационных советов в разных странах, других площадок и социальных сетей, доступных каждому соотечественнику в стране его проживания.

Участники видеоконференции отметили, что «Бессмертный полк» — это событие, которое консолидирует всех россиян, проживающих как в России, так и за ее пределами. Были подняты вопросы сохранения исторической правды, увековечения памяти, защиты памятников – особенно в тех странах, где продолжаются попытки искажения истории, уничтожения мемориалов.

Подводя итоги мероприятия, Андрей Климов подчеркнул, что это первый подобный опыт организации видеомостов между парламентариями и российскими соотечественниками за рубежом, представляющими десятки стран – от Болгарии до Германии, Китая, США, и Австралии. «Безусловно, такой формат необходимо продолжить. Нужно использовать все технические возможности для координации работы с представителями диаспор соотечественников, которые имеют большое влияние в своих странах, но часто нуждаются в поддержке и помощи со стороны России».

По словам сенатора, наши связи становятся все более эффективными и продуктивными. «Огромная семья Русского мира сегодня едина как никогда», — заключил Андрей Климов.

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