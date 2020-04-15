А. Майоров: Возникающие в АПК и рыбохозяйственном комплексе проблемы требуют пристального внимания и адекватного реагирования

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел совещание в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание в режиме видеоконференции.

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Мероприятие посвящено вопросам в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которые требуют оперативного решения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам главы Комитета СФ, сегодня важно обсудить существующие проблемы в рыбохозяйственном комплексе, оценить, насколько предлагаемые сейчас меры отвечают задачам по обеспечению бесперебойной работы отраслевого флота и поставкам продукции на внутренний рынок, а также выработать алгоритмы оперативного реагирования на возникающие проблемы.

Сенатор напомнил, что комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости рыбохозяйственной отрасли в создавшейся из‑за коронавируса ситуации, которые предусматривают внесение изменений в законодательные и нормативные правовые акты, был предложен Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). «Они направлены на исключение избыточного административного регулирования и, по мнению ассоциации, их реализация позволить снизить непроизводительные издержки рыбопромышленных предприятий в размере 30 миллиардов рублей», — подчеркнул Алексей Майоров.

Внесенные в последнее время изменения в федеральное законодательство в области рыболовства, направленные на обновление рыбопромыслового флота, позволят построить новые высокотехнологичные суда

По его словам, необходимо принимать во внимание, что внесенные в последнее время изменения в федеральное законодательство в области рыболовства, направленные на обновление рыбопромыслового флота, позволят построить новые высокотехнологичные суда, что потребует от российских рыбопромышленных компаний вложение инвестиций в объеме не менее 200 млрд рублей.

«Поэтому финансовая устойчивость рыбохозяйственного комплекса с учетом социальной направленности градо- и поселкообразующих предприятий, а также рыболовецких колхозов и артелей, расположенных в удаленных местах, где рыболовство зачастую — единственный вид деятельности, требует пристального внимания и адекватного реагирования на возникающие проблемы», — считает парламентарий.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Алексей Майоров и Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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В ходе видеоконференции были рассмотрены предложения ВАРПЭ, в том числе по исключению из Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» обязанности лиц проходить контрольные пункты, сохранив это требование только для иностранных судов, а также внесению корреспондирующих изменений в нормативные акты Пограничной службы ФСБ России. Речь идет о лицах, осуществляющих рыболовство в исключительной экономической зоне РФ.

В ходе совещания обсуждалась тема, поднятая российскими производителями, о необходимости ужесточения контроля над ввозом грибов на границе Российской Федерации и Республики Беларусь. Основным поставщиком свежих грибов в Россию в 2019 г. была Республика Беларусь. Как отмечалось, объемы поставок практически равны объему внутреннего производства в этой стране, это говорит о полном отсутствии внутреннего потребления, что не может соответствовать действительности. Весьма вероятно, что данные поставки имеют реэкспортный характер, считает председатель Комитета СФ.

При этом сенатор отметил, что российские производители грибов в последнее время сделали серьезные инвестиции в производство, в том числе с использованием существующих мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. «Вместе с тем, из‑за появления большого объема импортных грибов на российском рынке, цена на них существенно снизилась и на сегодняшний день оптовая цена стала ниже себестоимости, что из‑за резкого снижения конкурентоспособности создает угрозу развития и существования отечественной отрасли грибоводства», — подчеркнул Алексей Майоров.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области заместитель Министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Константин Савенков.

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