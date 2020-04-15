А. Пронюшкин: В рамках волонтерского движения Владимирской области проводится акция «Мы вместе»

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе ведется активная работа по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения коронавирусной инфекции, отметил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области рассказал, что региональный волонтерский штаб проводит активную работу по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Участники движения «Волонтеры-медики» и других общественных организаций помогают доставлять продукты и медикаменты жителям крупных городов и отдаленных населенных пунктов, отметил сенатор.

В волонтерский штаб от жителей Владимирской области поступило почти 1,5 тысяч заявок, большая часть из которых выполнена

«На сегодняшний день в волонтерский штаб от жителей Владимирской области поступило почти 1,5 тысяч заявок, большая часть из которых выполнена. В заявках люди старшего поколения просят наряду с доставкой еды и приобретением лекарственных средств помочь оплатить квитанции по ЖКХ. Не у всех одиноких пенсионеров есть возможность заплатить по счетам, не выходя из дома. К счастью, на помощь приходят волонтеры», — сказал Александр Пронюшкин.

Помимо оказания поддержки старшему поколению, общественные организации Владимирской области занимаются оказанием помощи многодетным семьям в рамках акции «Мы вместе», сообщил парламентарий.

«Поступают заявки от семей, воспитывающих троих и более детей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с введением карантинных мер. Участники акции взаимопомощи обеспечивают их бесплатными продуктовыми наборами, в которые входят товары первой необходимости – крупы, масло, молоко, хлеб. Помощь многодетным нуждающимся семьям будет продолжена», — подчеркнул Александр Пронюшкин.

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