Великая самоизоляция: самый глубокий экономический спад со времен Великой депрессии

Source: IMF – News in Russian

(фото: WILLY-KURNIAWAN-REUTERS-Newscom)

Гита Гопинат

15 апреля 2020 г.

За три месяца, прошедших со времени опубликования последнего бюллетеня к докладу «Перспективы развития мировой экономики» в январе, мир кардинально изменился. Редкое бедствие, пандемия коронавируса, привело к трагической потере большого числа человеческих жизней. В связи с тем, что страны ввели необходимый карантин и меры социального дистанцирования, чтобы сдержать распространение пандемии, мир оказался в условиях «Великой самоизоляции». Масштаб и скорость последовавшего падения экономической активности беспрецедентны для нашего времени.

Это кризис каких не бывало, и высока неопределенность относительно его влияния на жизнь и экономическое положение населения. Многое зависит от эпидемиологии вируса, эффективности мер сдерживания и разработки лекарств и вакцин, которые трудно прогнозировать. Кроме того, многие страны сейчас оказались в условиях многочисленных кризисов: кризиса в области здравоохранения, финансового кризиса и падения цен на биржевые товары, и эти кризисы сложным образом взаимодействуют между собой. Директивные органы предоставляют беспрецедентную поддержку населению, компаниям и финансовым рынкам, но хотя эти меры критически важны для устойчивого восстановления экономики, сохраняется неопределенность относительно того, на что будет похож экономический ландшафт после окончания карантина.

Исходя из предположения о том, что в большинстве стран мира пик пандемии и принятия необходимых мер сдерживания придется на второй квартал, а во втором полугодии ожидается спад, в апрельском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» мы прогнозируем снижение роста мировой экономики до -3 процентов в 2020 году. Снижение прогноза на 6,3 процентных пункта с января 2020 года — очень большой пересмотр за столь короткий период. Таким образом, Великая самоизоляция становится самым сильным экономическим спадом со времен Великой депрессии и намного более серьезным, чем мировой финансовый кризис.

При условии, что пандемия пойдет на спад во второй половине 2020 года, а принятые по всему миру меры политики смогут эффективно предотвратить масштабные банкротства компаний, широкое сокращение рабочих мест и финансовую напряженность в системных масштабах, мы прогнозируем, что в 2021 году рост мировой экономики восстановится до 5,8 процента.

Восстановление в 2021 году будет лишь частичным, поскольку, согласно прогнозам, уровень экономической активности останется ниже уровня, который мы прогнозировали на 2021 год до начала распространения вируса. Совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы от вызванного пандемией кризиса могут составить примерно 9 трлн долларов США, больше, чем размер экономики Японии и Германии вместе взятых.

Это поистине глобальный кризис, который не обойдет ни одну страну. Особенно сильной дестабилизации подвергаются государства, рост экономики которых зависит от туризма, поездок, сферы гостеприимства и развлечений. Страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с дополнительными трудностями из-за беспрецедентного изменения направления движения капитала ввиду глобального снижения склонности к риску, а также давления на валюту; при этом их системы здравоохранения менее развиты, а бюджетные возможности для оказания поддержки ограничены. Кроме того, ряд стран этот кризис настиг в уязвимом состоянии, со слабым ростом и высоким уровнем задолженности.

Впервые со времен Великой депрессии экономический спад наблюдается как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. В этом году экономический рост в странах с развитой экономикой прогнозируется на уровне -6,1 процента. В странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, уровень экономического роста в которых обычно выше, чем в странах с развитой экономикой, также прогнозируются отрицательные темпы роста в размере ‑1,0 процента в 2020 году (-2,2 процента без учета Китая). Более чем в 170 странах прогнозируется снижение доходов на душу населения. В 2021 году частичное восстановление ожидается как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Альтернативные неблагоприятные сценарии

Описанный сценарий является базисным, но, принимая во внимание крайнюю неопределенность относительно продолжительности и глубины кризиса здравоохранения, мы также рассматриваем альтернативные более неблагоприятные сценарии. Пандемия может не пойти на спад во второй половине этого года, что приведет к большей продолжительности мер сдерживания, ухудшению финансовых условий и дальнейшему разрушению глобальных цепочек поставок. В таком случае мировой ВВП снизится еще сильнее: на дополнительные 3 процента в 2020 году, если пандемия окажется более продолжительной в этом году; а если пандемия продолжится в 2021 году, он может сократиться в следующем году еще на 8 процентов по сравнению с нашим базисным сценарием.

Исключительные меры политики

Сглаживание распространения Covid-19 с помощью режима изоляции позволяет системам здравоохранения справиться с болезнью, что в свою очередь дает возможность возобновить экономическую деятельность. В этом смысле не стоит выбор между спасением жизней и сохранением средств к существованию. Страны должны продолжать широко финансировать системы здравоохранения, проводить масштабные тестирования и воздержаться от введения ограничений на торговлю товарами медицинского назначения. Глобальные усилия должны быть направлены на то, чтобы как богатые, так и бедные страны немедленно получили доступ к препаратам и вакцинам, когда те будут разработаны.

В условиях остановки экономики директивным органам нужно будет обеспечить возможность населения удовлетворять свои потребности, а бизнеса — возобновить функционирование, как только острая фаза пандемии будет пройдена. Широкие, своевременные и целенаправленные меры бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики, уже принятые многими директивными органами (в том числе кредитные гарантии, механизмы поддержки ликвидности, отсрочка выплаты долга, расширенное страхование на случай безработицы, увеличенные пособия и налоговые льготы), оказались спасательным кругом для населения и бизнеса. Оказание такой поддержки должно продолжаться в течение всего периода сдерживания распространения болезни, чтобы минимизировать неустранимые следы, которые могут обнаружиться в результате снижения инвестиций и сокращения рабочих мест во время этого серьезного спада.

Директивные органы также должны планировать восстановительные меры. После окончания мер сдерживания, меры политики должны оперативно переключиться на поддержку спроса, стимулирование найма сотрудников и восстановление балансов в частном и государственном секторе, чтобы способствовать подъему экономики. Бюджетное стимулирование, согласованно реализуемое в государствах с бюджетными возможностями, пойдет на пользу всем странам. Может потребоваться продление мораториев на погашение задолженности и реструктуризацию долга на этапе восстановления.

Многостороннее сотрудничество жизненно необходимо для здорового восстановления мировой экономики. Для поддержки необходимых расходов в развивающихся странах кредиторы, предоставляющие средства на двусторонней основе, и международные финансовые организации должны предоставлять льготное финансирование, гранты и облегчение бремени задолженности. Активация и установление своповых кредитных линий между ведущими центральными банками помогли сократить недостаток международной ликвидности и, возможно, должны быть расширены на большее число стран. Необходимы совместные усилия, чтобы не допустить деглобализации мира, во избежание ущерба для процесса восстановления в результате дальнейшего снижения производительности.

Мы, Международный Валютный Фонд, активно используем имеющиеся у нас ресурсы для кредитования в размере 1 трлн долларов США для оказания поддержки уязвимым странам, в том числе за счет экстренного финансирования с ускоренным предоставлением средств, а также облегчения бремени обслуживания задолженности наших беднейших стран-членов, и призываем официальных двусторонних доноров сделать то же самое.

Есть обнадеживающие признаки скорого окончания этого кризиса здравоохранения. Пока что страны делают успехи в сдерживании распространения вируса с помощью социального дистанцирования, тестирования и отслеживания контактов, а лекарства и вакцины могут появиться быстрее, чем ожидается.

Тем временем мы сталкиваемся с чрезвычайной неопределенностью относительно будущего. Соразмерно масштабам и скорости распространения кризиса, ответные меры внутренней и международной политики должны носить масштабный характер, быстро развертываться и оперативно корректироваться при появлении новых данных. Усилия директивных органов во всем мире должны быть сопоставимы с отважной работой врачей и медсестер, чтобы мы вместе смогли преодолеть этот кризис.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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