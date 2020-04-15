В Дагестане прокуратура помогла инвалиду получить лекарственные препараты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Левашинского района Республики Дагестан провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом, о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами.
Установлено, что в связи с хронической болезнью заявительница имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако жизненно необходимые препараты ей не были выданы в полном объеме.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в министерство здравоохранения республики представление.
По результатам его рассмотрения заявительница обеспечена необходимым лекарством.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru