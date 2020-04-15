В Дагестане прокуратура помогла инвалиду получить лекарственные препараты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Левашинского района Республики Дагестан провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом, о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами.

Установлено, что в связи с хронической болезнью заявительница имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако жизненно необходимые препараты ей не были выданы в полном объеме.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в министерство здравоохранения республики представление.

По результатам его рассмотрения заявительница обеспечена необходимым лекарством.

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