В. Новожилов: Сейчас необходима поддержка региональных сельхозтоваропроизводителей

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор встретился с врио губернатора Архангельской области А. Цыбульским.

В рамках региональной недели представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области встретился с временно исполняющим обязанности губернатора области Александром Цыбульским. ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа

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По словам сенатора, ключевой темой рабочей встречи стало обсуждение и выработка форматов взаимодействия и сотрудничества с Советом Федерации, с Поморским землячеством. Виктор Новожилов – президент Поморского землячества, в состав которого входит 700 человек.

Выделено 36 млн рублей на развитие крестьянско-фермерских хозяйств Архангельской области

Законодатель поблагодарил главу региона за решение о выделении 36 млн рублей на развитие крестьянско-фермерских хозяйств Архангельской области и выразил надежду, что и в дальнейшем руководство области будет оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям региона. «Как сенатор готов заниматься этими проблемами на федеральном уровне», — заверил сенатор.

В свою очередь Александр Цыбульский подчеркнул, что интересы людей, работающих в аграрном секторе экономики региона, всегда будут в центре внимания региональных властей. «Мы приняли ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса не только в сфере сельского хозяйства, но и в целом предпринимательства, продолжаем работать в этом направлении. Понимаем, насколько сейчас, в условиях ограничительных мер, непросто предпринимателям».

Также глава региона отметил, что готов встретиться с правлением и коллективом Поморского землячества, с людьми, которых объединяет любовь к малой родине. «К сожалению, в настоящее время это невозможно сделать в очном формате, но я готов к диалогу и в режиме видеосвязи», – сказал Александр Цыбульский.

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