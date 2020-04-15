«Газпром» начинает подготовку к работе в осенне-зимнем периоде 2020/2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 апреля 2020, 16:45

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2020/2021 года.

«Газпром» полностью обеспечил надежные поставки газа отечественным и зарубежным потребителям прошедшей зимой, которая стала самой теплой за историю наблюдений в зоне действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

Компания традиционно организует масштабную подготовку к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, выполняются комплексы профилактических и ремонтных работ, диагностика оборудования, вводятся в эксплуатацию добычные и газотранспортные мощности.

Важная часть этой работы ­- создание необходимых запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Это позволяет в сжатые сроки поставлять потребителям дополнительные объемы газа при резком росте спроса в периоды значительных похолоданий.

Так, к началу сезона отбора 2019/2020 года потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ достигла 843,3 млн куб. м — рекорд для отечественной газовой промышленности. В предстоящем отопительном сезоне «Газпром» планирует сохранить этот показатель на достигнутом уровне.

Для обеспечения надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2020/2021 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:

к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объеме не менее 72,322 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м — в ПХГ на территории Беларуси и 0,091 млрд куб. м — в ПХГ на территории Армении;

разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2020/2021 года;

провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Справка

К началу сезона отбора 2019/2020 года в ПХГ на территории России был создан оперативный резерв газа в объеме 72,2 млрд куб. м, Беларуси — 1,09 млрд куб. м, Армении — 0,085 млрд куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

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