«Газпром трансгаз Томск» выделил средства на покупку реанимационного оборудования для томской больницы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 апреля 2020, 16:40

ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило почти 3,5 млн рублей на приобретение медицинского оборудования томской городской больнице № 3. Средства направлены на дооснащение реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии учреждения.

«Мы давно хотели приобрести современные аппараты для дозированной подачи лекарств, они очень важны для больных, находящихся в реанимации. Но сейчас, в связи с угрозой распространения коронавируса, это оборудование приобретает особую значимость, — пояснил Андрей Кошель, главный врач ОГАУЗ „Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича“. — Спасибо компании „Газпром трансгаз Томск“ за неоценимую помощь».

В настоящее время городская больница № 3 Томска осуществляет прием пациентов с подозрением на COVID-19.

«Мы делаем все возможное для предотвращения распространения коронавируса, строго следим за состоянием здоровья своих сотрудников, — сказал генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Томск“ Владислав Бородин. — Но основная нагрузка в борьбе с пандемией ложится на специализированные медицинские учреждения. Я считаю, в это непростое время они нуждаются в нашей общей поддержке. Мы планируем оказать финансовую помощь и другим лечебно-профилактическим учреждениям, расположенным в регионах деятельности ООО „Газпром трансгаз Томск“».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 21 млрд куб. м. Численность персонала — более 8 600 человек.

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