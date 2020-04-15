Для малообеспеченных семей Жигаловского района приобретены автономные пожарные извещатели на средства «Газпром добыча Иркутск»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 апреля 2020, 20:45

В Жигаловском районе Иркутской области закончена установка автономных пожарных извещателей в домах малообеспеченных семей.

Технические средства, предназначенные для обнаружения возгораний, приобретены в рамках благотворительной деятельности компании «Газпром добыча Иркутск» и установлены в домах жителей десяти населенных пунктов района — в Жигалово, Тутуре, Чикане, Головновке, Знаменке, Константиновке, Петрово, Пономарево, Нижней Слободе и Дальней Закоре. Всего извещателями обеспечены 60 семей, в которых воспитываются 150 несовершеннолетних детей.

Автономные пожарные извещатели считаются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), расположенного в Жигаловском районе Иркутской области.

ООО «Газпром добыча Иркутск» осуществляет благотворительную деятельность в Жигаловском районе Иркутской области с 2008 года.

В марте 2018 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и администрацией муниципального образования Жигаловский район подписано Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по реализации мероприятий в области охраны окружающей среды, подготовке инженерно-технических и рабочих кадров для Ковыктинского ГКМ, профессиональной ориентации школьников Жигаловского района, проведению спонсорских и благотворительных проектов в области физической культуры и спорта, культуры, поддержки социально незащищенных групп населения.

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