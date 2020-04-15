Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Дополнительные средства в размере более 20 млн руб. выделены из бюджета Ненецкого автономного округа на поддержку медицинских работников и реализацию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщила член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти региона Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа .

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Как пояснила сенатор, средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты медицинского персонала.

По словам парламентария, предусматриваются выплаты категориям медицинских работников, которые не вошли в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень о стимулирующих выплатах медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

«В условиях Заполярья это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, водитель скорой помощи — все медицинские работники, кто будет оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Им установлены региональные выплаты в размере от 20 до 80 процентов от среднемесячной заработной платы в зависимости от категории. Также медицинский персонал, работающий в стационаре для пациентов с COVID-19, будет обеспечен всеми условиями, в том числе питанием», — рассказала Ольга Старостина.

Ранее, в соответствии с поручением Президента РФ, из федерального бюджета на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, Ненецкий автономный округ получил 10,8 млн рублей.

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