Евгений Грабчак: «Минэнерго разработало три сценария развития электроэнергетики в условиях короновируса»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал о разработанных сценариях влияния короновируса на электроэнергетическую отрасль страны. По его словам, оптимистичный вариант предполагает снижение потребления электроэнергии во втором квартале 2020 года с дальнейшим восстановлением. «Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то сектор, по нашей оценке, справится и существенных денежных вливаний в отрасль не потребуется», – сказал замглавы энергетического ведомства.Пессимистичный сценарий рассчитывался при условии действия ограничительных мер и снижения потребления во втором и третьем кварталах 2020 года, в четвертом – начало восстановления. «В пессимистичном сценарии возможны развилки, вплоть до необходимости привлечения дополнительных бюджетных инвестиций», – отметил Евгений Грабчак.Он также рассказал, что Минэнерго подготовило и третий сценарий – шоковый, который по словам замминистра, маловероятен: «При шоковом сценарии за второй квартал прогнозируется снижение потребления на 10%, за оставшиеся шесть месяцев потребление может снизиться на 15%. В этой ситуации снижение необходимой валовой выручки сектора составит до 15%, снижение уровня оплаты потребителей – 20%». Кроме того, Евгений Грабчак рассказал, что Минэнерго России предлагает не штрафовать энергокомпании за невывод энергоблоков после ремонтов или за задержку запуска новой “зеленой” генерации, если это обусловлено сложностями с поставкой иностранного оборудования в связи с коронавирусом.

Полная версия интервью: https://minenergo.gov.ru/node/17603

13.04.2020

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30.03.2020

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