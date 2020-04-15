Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Восточный15.04.2020 18:37

Завершается бетонирование командного пункта «Ангары»

На космодроме Восточный полным ходом идет строительство его второй очереди. В частности, на командном пункте стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» завершается бетонирование третьего этажа. В конце мая 2020 года строители планируют начать монтаж внутренних инженерных сетей.

В целом, работы на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» идут с опережением графика: ускоренными темпами строятся коммуникационные тоннели, кислородно-азотный блок, централизованное сооружение. В настоящее время на строительстве задействовано около 1 500 рабочих и инженерно-технического персонала, более 140 единиц техники, полноценно работают два бетонных завода, установка по производству щебня. Более 400 человек единовременно привлечено к строительству непосредственно стартового сооружения.

Ведутся работы по его трем основным блокам. Главный блок на стартовом столе — это так называемое «огневое кольцо», с конца апреля 2020 года основные силы будут сконцентрированы именно здесь. Персонал на объекте оснащен всем необходимым: материалами, техникой и рабочей документацией. Всего на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» идет строительство 24 сооружений. За всеми видами работ, их объемами и сроками заказчик в лице Госкорпорации «Роскосмос» ведет круглосуточный контроль как непосредственно «на земле», так и с использованием средств аэросъемки и орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В мае 2020 года количество строителей стартового комплекса «Ангары» увеличится до двух тысяч, и на объекте добавится дополнительная необходимая техника.

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