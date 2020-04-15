Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#МКС#Байконур#Прогресс МС-1415.04.2020 16:06

Завершена заправка «Прогресс МС-14»

На космодроме Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжают плановую подготовку грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции.

После завершения заправочных операций корабль доставили в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 и установили в динамический стенд для выполнения заключительных этапов предполетной подготовки, а также укладки свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек.

Корабль «Прогресс МС-14» должен доставить на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания. Кроме того, экипаж получит праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с космодрома Байконур, стыковка с Международной космической станцией — в 08:13 мск того же дня.

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