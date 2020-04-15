Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш15.04.2020 13:51

Заслуженный работник НПО Энергомаш получит государственную награду

Главный специалист отдела технической документации Дмитрий Моисеенков почти 40 лет проработал в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), более 30 лет из которых трудился в отделе качества и надёжности. В этом году указом Президента РФ Дмитрию Викторовичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации».

Работа на предприятии для Дмитрия Моисеенкова началась в 1981 году, когда он пришёл в сектор надёжности после службы в армии. В течение всего времени работы прошёл путь от техника до начальника отдела качества и надёжности. До армии окончил Химкинский механический техникум по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

В том же 1981 году поступил во Всесоюзный заочный машиностроительный институт. На втором курсе его перевели в старшие техники, а на третьем — он уже начал работать инженером.

«Я попал в одну из трёх бригад сектора надежности. Первое время занимался сбором, обработкой и анализом результатов испытаний двигателей ведением сигнальных листков и карт дефектов. Главным результатом этой работы было выявление и устранение причины возникновения дефектов, а также внедрение мер по недопущению их повторяемости, — вспоминает Дмитрий Моисеенков. — Позже я занимался проведением расчётно-конструкторской оценки стабильности производства, участвовал в разработках программных документов, стандартов предприятия и был руководителем группы аудиторов СМК».

Непростой задачей для отдела качества и надежности в 1990-е годы стало заключение контракта на разработку и поставку двигателя РД-180 для американских ракет-носителей семейства Atlas. Переход от государственных к коммерческим требованиям существенно изменил подход к вопросам качества и надёжности. В сжатые сроки были выпущены и согласованы многочисленные программные документы. Так, один из отчетов включал в себя более тысячи потенциально возможных аномалий по элементам двигателя, которые могли бы привести к отказу, с описанием мер по предотвращению каждой из аномалий.

«Коллективу моего отдела необходимо было обеспечить своевременное выполнение теоретических и расчётных работ по надёжности всех двигателей разработки НПО Энергомаш, формирование и сопровождение системы менеджмента качества предприятия, подготовку и сдачу заказчику сопровождающей документации на товарные двигатели РД-180», — рассказывает Дмитрий Викторович.

С 2015 года он стал работать главным специалистом отдела стандартизации и электронного документирования, занимался согласованием проектов НИР и ОКР по направлению КБ в части нормативно-методического сопровождения, разрабатывал и выпускал ежегодные программы аудитов по конфигурации РД-180 и контролю соблюдения требований стандартов, участвовал в работах по согласованности требований ГОСТ с действующими и вновь разрабатываемыми стандартами предприятия. Кроме того, он принимал участие в технических комиссиях по авторскому надзору на серийных предприятиях-изготовителях.

Сейчас в планах Дмитрия Викторовича — заниматься семьей и внуками, которых у него пятеро. Как он сам признается: «С присвоением „заслуженного“ теперь могу идти на заслуженный отдых, уступив дорогу молодым. Пусть дерзают…»

MIL OSI