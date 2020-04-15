Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДНХ15.04.2020 10:10

Итоги Космического диктанта

Подведены итоги Космического диктанта, автором и организатором которого выступил президент Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Фёдор Юрчихин. В этом году диктант впервые прошел в онлайн-формате. Свои анкеты по итогам участия отправили более 600 человек, а количество просмотров видеоролика с диктантом превысило 5,5 тысячи.

С результатом 29,5 балла из 30 возможных победу одержал Михаил Чикарев. Второе место досталось Павлу Маркину, а тройку призеров замкнул Андрей Колычев. Они также набрали по 29,5 балла, однако свои анкеты прислали позже.

«Планируя в этом году Космический диктант в режиме „онлайн“, мы не ожидали, что он будет иметь настолько большой успех. Более 600 участников — и это только за первые 1,5 часа! Сейчас наш диктант разлетелся по всему миру, и в разных уголках Земли дети и взрослые, влюбленные в космос, смотрят его, проверяют свои знания, открывают для себя много нового о космонавтике. В этом году уровень результатов был невероятно высокий, почти четверть участников ответила верно на 25 и более вопросов. Я благодарю каждого, кто виртуально провел этот день с центром „Космонавтика и авиация“ на ВДНХ. До встречи в следующем году!», — сказал Герой России, космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин.

Посмотреть правильные ответы на Космический диктант можно по ссылке.

В продолжение мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики, Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Центром «Космонавтика и авиация» запущена специальная рубрика «Спроси космонавта». Два раза в неделю в комментариях к публикациям рубрики подписчики социальных сетей смогут задавать вопросы российским космонавтам. Ответы на них будут записаны в формате видео, которые будут опубликованы на страницах Центра «Космонавтика и авиация» в социальных сетях и на портале «Ключ на старт. Космос для детей».

Первыми героями рубрики стали летчики-космонавты Александр Лазуткин и Сергей Прокопьев. В социальных сетях Центра «Космонавтика и авиация» под публикацией, посвященной Сергею Прокопьеву, в настоящее время ещё можно задать вопрос космонавту. На самые интересные вопросы Сергей ответит в своем видеообращении.

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