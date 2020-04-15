Минспорт России и КиноПоиск выбрали 10 лучших фильмов про спорт

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации и крупнейший российский сервис КиноПоиск составили список из десяти отечественных и зарубежных фильмов про спортивные свершения, которые достойны внимания публики. В список вошли такие фильмы, как «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Тренер», «Чемпионы», «Легенда № 17», «Лёд», «Меня зовут Мохаммед Али», «Больше, чем игра», «Роналду против Месси», «Пеле. Рождение легенды» и «Рокки», на каждый из которых редакция КиноПоиска подготовила короткий обзор, доступный по ссылке: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4001222/.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: «Во время самоизоляции особенно важно закалять и тело, и дух. Ранее Министерство спорта запустило акцию в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», в рамках которой спортсмены, тренеры и любители спорта со всей страны показывают, как они тренируются в домашних условиях. А теперь ведущие эксперты КиноПоиска совместно с Минспортом России сделали подборку из 10 фильмов про спорт, которые рассказывают о великих спортивных свершениях.Герои этих фильмов – выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены, истории которых наполнены отважными и сильными поступками на пути к успеху. Надеюсь, каждый выберет из этого списка фильм по душе, и, возможно, найдёт в себе дополнительную мотивацию даже в такой непростой период заниматься спортом».Все рекомендованные фильмы доступны в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD и их можно посмотреть легально. По промокоду OSPORT новые подписчики КиноПоиска HD смогут бесплатно до конца мая посмотреть рекомендованные фильмы в высоком качестве. Промокод действует на территории России для новых подписчиков сервиса.Прямая ссылка на активацию промокода: http://kinopoisk.ru/gift/?promocode=OSPORT. КиноПоиск – крупнейший русскоязычный сервис о кино, который помогает людям выбрать фильмы и сериалы, а создателям кино – найти своего зрителя. В марте 2020 года КиноПоиск установил рекорд по посещаемости – более 50 миллионов пользователей.В каталоге онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD более 9000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

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