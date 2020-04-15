Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Марс#ExoMars-201615.04.2020 13:20

Научные приборы зонда TGO возобновили работу

Прошедшие выходные оказались первыми рабочими днями у космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. 11 апреля 2020 года были вновь включены все четыре научных прибора на его борту, в их числе российские — спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND, созданные в Институте космических исследований Российской академии наук. Антенны Российского комплекса приема научной информации провели успешный сеанс связи с аппаратом.

Борьба с коронавирусом COVID-19 повлияла и на исследования других планет. С середины марта 2020 года в Европейском центре космических операций в Дармштадте сокращался ряд операций по управлению научными аппаратами, а число сотрудников, находящихся на рабочих местах, уменьшено до минимального.

В частности, на две недели были выключены научные приборы на аппарате TGO, который в настоящее время находится на орбите вокруг Марса. Он, как и другие научные миссии, находился в режиме, при котором выполнялись только операции, необходимые для его поддержания в рабочем состоянии. По мере развития ситуации на Земле стало возможным возобновление научных исследований. Аппаратура включалась последовательно:

08.04.2020 г. в 11:00 мск — передатчик ELECTRA;

09.04.2020 г. в 11:00 мск — российский прибор FREND;

09.04.2020 г. в 12:15 мск — российский прибор ACS;

10.04.2020 г. в 19:01 мск — европейский прибор CaSSIS;

11.04 2020 г. в 18:30 мск — европейский прибор NOMAD.

С этого момента TGO снова находится в рабочем режиме. Аппарат поддерживает рабочую орбиту, выполняются все штатные операции, включая все измерения в соответствии с научной программой миссии. Космический аппарат в настоящий момент находится на расстоянии в 203 миллиона километров от Земли, работу с ним обеспечивают три сети наземных станций:

РКПНИ, Российский комплекс приема научной информации (Госкорпорация «Роскосмос»);

ESTRACK, сеть антенных систем Европейского космического агентства (ESA);

DSN, американская сеть наземных антенн дальнего космоса (NASA).

В первый день работы средствами РКПНИ был проведен успешный сеанс связи с космическим аппаратом TGO. 12 апреля с помощью 64-метровых антенных системам в Медвежьих озерах и Калязине специалистами Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и ИКИ РАН было получено 1 708 мегабайт научной телеметрической информации и передано в Центр управления полетом TGO в ESOC.

Число сотрудников в ESOC сокращено по сравнению со штатным, но ряд специалистов работают удалённо, работа с космическим аппаратом TGO проекта ExoMars возобновлена.

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Программа ExoMars реализуется Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Европейским космическим агентством в два этапа. Миссия ExoMars-2016 — первый этап программы, она включает орбитальный модуль для изучения газовых примесей атмосферы, запущенный в 2016 году. TGO уже выдаёт важные научные результаты, полученные установленной на борту российской и европейской научной аппаратурой, а также ретранслирует данные аппаратов NASA. Модуль будет использоваться для ретрансляции данных миссии ExoMars-2022 после её прибытия на Марс.

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