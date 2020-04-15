Олег Матыцин: «Проект Стратегии-2030 сохраняет подготовку спортивного резерва в системе физической культуры и спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Центрального и Приволжского федеральных округов.Особое внимание в рамках диалога Министерства с регионами было уделено Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, проект которой в данный момент выставлен на общественное обсуждение. Каждый из регионов в ближайшее время направит свои комментарии, которые, как подчеркнул Олег Матыцин, будут обязательно учтены.Одним из самых обсуждаемых во время совещания стал вопрос о системе подготовки спортивного резерва и взаимодействии в этой области с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования. «Мы не планируем передачу спортивной подготовки в систему образования, она останется в системе физической культуры и спорта. Но мы будем активно взаимодействовать с системой образования и просвещения, потому что спорт – это важный элемент не только нашей сферы деятельности, но и всего общества. Через спорт мы воспитываем наших детей», – резюмировал Министр спорта.Ключевыми вопросами обсуждения также стали ситуация с пандемией коронавируса COVID-19, реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».В ходе совещаний руководители региональных министерств и ведомств доложили о ситуации в спортивной отрасли в своих регионах. В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Центральном федеральном округе на создание объектов спортивной инфраструктуры в 2020 году выделено более 5,2 млрд рублей, в том числе в рамках ФЦП – свыше 320 млн рублей, в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы – около 2,9 млрд рублей, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – чуть менее 2 млрд рублей. В 15 субъектах ЦФО должно быть построено 29 спортивных объектов, из которых 18 планируется ввести в эксплуатацию в этом году.В Приволжском федеральном округе на создание объектов спортивной инфраструктуры в 2020 году выделено более 3,8 млрд рублей, в том числе в рамках ФЦП – 463,9 млн рублей, в рамках непрограммной части ФАИП – 2 млрд рублей, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – 1,3 млрд рублей. В 10 субъектах ПФО должно быть построено 25 спортивных объектов, из которых 15 планируется ввести в эксплуатацию в этом году.Вчера, 14 апреля, Олег Матыцин провёл онлайн совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 16 апреля Министр обсудит ситуацию в спортивной отрасли с представителями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а 17 апреля – Северо-Западного федерального округа.

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