Совместное заявление президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой об итогах совещания министров финансов Группы 20-ти

Source: IMF – News in Russian

15 апреля 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия – 15 апреля 2020 года «Мы всецело приветствуем решение Группы 20-ти откликнуться на наш призыв и разрешить беднейшим странам мира, обращающимся с просьбой о предоставлении льготных условий, приостановить выплаты в счет погашения официальных двусторонних кредитов с 1 мая. Это эффективная инициатива быстрого действия, которая во многом поможет сохранить жизни и средства к существованию миллионов самых незащищенных людей. В ответ на просьбу Группы 20-ти поддержать эту инициативу Группа Всемирного банка и МВФ примут оперативные меры в тесном взаимодействии с этими странами, с тем чтобы наиболее продуктивно использовать эту жизненно важную помощь. Мы выступали за принятие этой инициативы в области долга, и твердо намерены предпринять все возможные шаги для поддержки бедных стран».

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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