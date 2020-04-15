Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ15.04.2020 11:46

Совместный проект Роскосмоса и МЧС России

В Якутии развернут новый мобильный комплекс приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли. Это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и МЧС России.

Комплекс расположен в г. Якутск и входит в состав единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли, объединяющей наземные комплексы, центры и пункты приема, обработки и распространения данных в единое геоинформационное пространство.

Вчера, 14 апреля 2020 года, якутским комплексом приняты первые сеансы связи и получены первые космические съёмки с российских космических аппаратов «Канопус-В» и «Ресурс-П», а также зарубежных спутников. Новый комплекс обеспечивает оперативный прием и обработку информации в интересах МЧС России для оперативного мониторинга пожарной и паводкоопасной обстановки в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Введение комплекса в эксплуатацию повысило оперативность информационного обеспечения материалами космической съемки сотрудников МЧС России в 2-3 раза. Материалы съемки поступают в распоряжение потребителя практически в реальном времени.

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