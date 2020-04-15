С. Лукин: В период распространения коронавирусной инфекции, повышенное внимание необходимо уделять одиноким пожилым людям

Source: Russia – Council of the Federation

Новая инфекция проверяет нас на человечность, убежден сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области считает, что в период распространения коронавирусной инфекции повышенное внимание необходимо уделять одиноким пожилым людям, о которых некому позаботиться.

В Воронежской области нуждающимся в помощи родителям воинов-интернационалистов, погибших в «горячих точках», волонтерами были доставлены продуктовые наборы

Сенатор взаимодействует с Воронежской региональной общественной организацией семей военнослужащих, погибших в республике Афганистан, Северном Кавказе и других локальных конфликтах. Как рассказала заместитель председателя общественной организации Надежда Киселева, после обострения эпидемиологической ситуации в области по инициативе Сергея Лукина, нуждающимся в помощи родителям воинов-интернационалистов, погибших в «горячих точках», были доставлены продуктовые наборы.

Государство принимает меры, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции и уберечь людей

«Государство принимает меры, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции и уберечь людей. Одинокие пожилые люди в этот период особенно нуждаются во внимании и заботе», — подчеркнул Сергей Лукин.

В Воронежской области нуждающимся в помощи родителям воинов-интернационалистов, погибших в «горячих точках», волонтерами были доставлены продуктовые наборы

«Новая инфекция проверяет нас на человечность. Мы должны с честью выдержать испытание, — отметил сенатор.

По словам родителей погибших героев, помощь оказалась очень кстати: продукты с длительным сроком хранения, которые доставили на дом, позволят реже выходить в магазин, чтобы не рисковать здоровьем.

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