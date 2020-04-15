Энергокомпании продолжают обеспечивать надежное снабжение потребителей электроэнергией

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о динамике потребления электроэнергии в условиях ограничений, принятых в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Зафиксирован спад по всем энергосистемам, другое дело, что некоторые энергосистемы показывают дальнейшее снижение энергопотребления, некоторые энергосистемы начали выправляться. Например, энергосистема Дальнего Востока начала демонстрировать нам результаты, которые по сути были до того, как вирус повлиял на энергопотребление», – рассказал Евгений Грабчак.

По его словам, потребление электроэнергии продолжает снижаться в Москве и области, энергосистемах Северо-Запада, Средней Волги.

Евгений Грабчак также отметил, что около 30% сотрудников энергокомпаний переведены на удаленную работу, остальные продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая надежное функционирование объектов электроэнергетики.

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