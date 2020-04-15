Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное15.04.2020 09:00

Юбилей Михаила Корниенко

Сегодня, 15 апреля 2020 года, Герой России, космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко принимает поздравления с 60-летием. Два крайних юбилея Михаил Борисович отмечал на борту Международной космической станции.

Десять лет назад 2 апреля 2010 года Михаил Корниенко отправился в свой первый долгожданный космический полет в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМА-18». Через несколько дней после стыковки со станцией Михаил Борисович отметил свое 50-летие в компании российских коллег Александра Скворцова и Олега Котова, а также астронавтов Соичи Ногучи, Тимоти Кримера и Трейси Колдвелл-Дайсон. Во время экспедиции, которая продлилась 176 суток, Михаил Корниенко выполнил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 43 минуты. Возвращение на Землю состоялось 25 сентября 2010 года.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полёта, в 2011 году Михаилу Корниенко было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

Через пять лет состоялась вторая «орбитальная командировка» Михаила Корниенко. 27 марта 2015 года, за три недели до своей очередной круглой даты, он вместе с коллегой по отряду Роскосмоса Геннадием Падалкой и американским астронавтом Скоттом Келли отправился на МКС на борту пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М». Во время экспедиции Михаил Корниенко совершил еще один выход в открытый космос, продолжительность которого составила 5 часов 34 минуты.

Возвращение Михаила Корниенко на Землю состоялось уже следующей весной. 2 марта 2016 года корабль «Союз ТМА-18М» под командованием российского космонавта Сергея Волкова доставил на Землю рекордсменов по длительности непрерывного пребывания на МКС. Налёт Михаила Корниенко и его американского коллеги Скотта Келли составил 340 суток.

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Михаил Борисович провел на околоземной орбите более 516 дней, но и сейчас, уйдя из отряда космонавтов, он продолжает стремиться вверх, покорять новые вершины, будь то покорение гор или получение пилотской лицензии, подготовкой к сдаче экзамена на которую он сейчас занимается.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Михаила Борисовича Корниенко с Юбилеем и желает ему крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений!

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