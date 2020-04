Valsts prezidents: ir jārada skaidrs plāns, kā pēc krīzes tiks mazināti ierobežojumi un vienlaikus pasargāta sabiedrība

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar veselības ministri Ilzi Viņķeli. E. Levits augsti novērtēja Veselības ministrijas līdz šim paveikto, īpaši uzsverot, ka ministrijas pieņemtie lēmumi bijuši tālredzīgi un efektīvi, jo tie ir balstīti veselības jomas ekspertu ieteikumos. Sarunā tika pārrunāta Veselības ministrijas plānotā darbība iedzīvotāju testēšanā, kā arī ministres viedoklis par to, kādiem nosacījumiem jābūt, lai sāktu domāt par ierobežojumu pakāpenisku samazināšanu. “Lai nepieļautu jaunus infekcijas uzliesmojumus, mūsu darba un sociālajā ikdienā arī pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas būs nepieciešams ievērot piesardzību. Mūsu visu drošības labā rīcībai vajadzēs būt specifiskai, praktiskai, atšķirīgai dažādās nozarēs un situācijās. Tāpēc ir svarīga gan inovatīva pieeja, gan visu jomu un ministriju ļoti laba sadarbība un iesaiste ar savu devumu,” uzsvēra E. Levits, runājot par nepieciešamību laicīgi domāt par to, kā organizēt darba un sociālo ikdienu pēc tam, kad tiks noteikta pakāpeniska ierobežojumu samazināšana. Abas puses apspriedās par iespējām arī Latvijā lietot mobilo lietotni infekcijas kontrolei un ierobežošanai, pie kā strādā gan Latvija, gan vairākas citas Eiropas Savienības valstis. Valsts prezidents uzsvēra, ka, ieviešot šādu lietotni, būtu nepieciešams ievērot demokrātiskai valstij atbilstošu līdzsvaru starp lietotnes efektivitāti un privāto datu aizsardzību.

Source: President of Latvia in Latvian