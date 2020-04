Valsts prezidents: ir jāsniedz atbalsts ekonomikas pakāpeniskai atlabšanai pēc krīzes

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar ekonomikas plānoto atlabšanu pēc krīzes, koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu, kā arī Administratīvi teritoriālo reformu. “Mums ir jāaizsargā cilvēki, kuri nonākuši dīkstāvē, bet, no otras puses, jāsniedz atbalsts perspektīvai uzņēmējdarbībai, kas palīdzēs izkļūt mūsu ekonomikai no krīzes,” sarunā uzsvēra Valsts prezidents. Pārrunājot iespējas, kā valstij stabilizēt ekonomiku pēc vīrusa ierobežošanas izraisītās krīzes, E. Levits sacīja, ka valdības veiktie aizņēmumi ir pēc iespējas jēgpilni jānovirza perspektīvo nozaru atbalstam, kas palīdzēs ieguldītos līdzekļus atgūt un veicinās tautsaimniecības augšupeju, kā arī sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. E. Levits un K. Kariņš apspriedās par iespēju ieviest lietotni, kas ļautu kontrolēt un ierobežot vīrusa izplatību un paralēli tam ļautu samazināt sabiedrības ikdienai uzliktos ierobežojumus, bet, kā uzsvēra abas amatpersonas, šāda lietotne, kas izmantotu privātos datus, ja tiek ieviesta, nedrīkstētu tikt lietota kā precedents citiem gadījumiem. Sarunā tika spriests arī par Administratīvi teritoriālo reformu, kas šobrīd tiek izskatīta Saeimā. Pēc Valsts prezidenta sacītā, “ir nepieciešams pareizi sadalīt uzdevumus starp dažādiem administratīvajiem līmeņiem, lai tiktu nodrošināts efektīvs pašvaldību darbs un vietējās kopienas dzīvē tiktu iesaistīta pilsoniskā sabiedrība”.

Source: President of Latvia in Latvian