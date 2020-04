Valsts prezidents: jāizstrādā vadlīnijas sabiedrības veselības drošībai laikam, kad varētu tikt samazināti ierobežojumi

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītāju, ārstu infektologu prof. Ugu Dumpi un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru, epidemiologu Juriju Perevoščikovu. E. Levits izteica atzinību U. Dumpja un J. Perevoščikova darbam, sniedzot ekspertīzē un profesionālos argumentos balstītus ieteikumus, un izteica gandarījumu, ka politiķi ir ņēmuši vērā viņu viedokli. Sarunās Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija ir viena no tām pasaules valstīm, kur situācija ir vislabākā saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu, un par to jāpateicas profesionāļiem. Pārrunājot aktuālo situāciju ar vīrusa kontroli un ierobežošanu, tika atzīmēts, ka kādu laiku vēl ir jāsadzīvo ar noteiktajiem ierobežojumiem, kas ir daudz mērenāki nekā lielā daļā valstu, tomēr ir jāsāk domāt arī par to, kā jau tagad izstrādāt specifiskas vadlīnijas sabiedrības veselības drošībai brīdī, kad ierobežojumi varētu tikt samazināti. E. Levits pauda gandarījumu, ka SPKC jau strādā pie šādām vadlīnijām dažādās jomās, kas palīdzēs sabiedrībai ievērot piesardzību, bet dzīvot jau mazāku ierobežojumu apstākļos.

Source: President of Latvia in Latvian