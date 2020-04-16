Source: Russia – Council of the Federation

В целом на потребительском рынке региона ситуация стабильная, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области сообщил, что в регионе создан оперативный штаб по мониторингу ситуации с реализацией продуктов питания и товаров первой необходимости на региональном потребительском рынке.

На потребительском рынке Курской области ситуация стабильная. Все основные продукты питания и товары первой необходимости имеются на полках магазинов

«В целом на потребительском рынке Курской области ситуация стабильная. Все основные продукты питания и товары первой необходимости имеются на полках магазинов. Незначительный рост цен на продукты наблюдается в пределах инфляции, а также в связи с сезонным фактором», — отметил сенатор.

По словам законодателя, в настоящее время предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона работают в штатном режиме, обеспечивая в полном объеме заявки, согласно заключенным договорам. На предприятиях имеется в достаточном объеме сырье для переработки и производства продуктов питания. Запасов хватает на период от 20 до 80 дней торговли в зависимости от ассортимента.

«В регионе 11 мелкооптовых предприятий, реализующих бытовую химию, стирально-моющие средства, туалетную бумагу, салфетки и другой ассортимент. В настоящее время эти предприятия также располагают товарными запасами от 7 до 30 дней торговли, в зависимости от группы товаров и сроков реализации», — продолжил Валерий Рязанский.

Сенатор сообщил, что в регионе планируется организовать производство медицинских масок из нетканых материалов: в настоящее время предприятием ведется работа по подбору оборудования для производства масок и подготовке пакета документов в Росздравнадзор для получения разрешительной документации на выпуск медицинских изделий. Ряд организаций проводит работу по выпуску противочумных костюмов.

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