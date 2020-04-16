В. Матвиенко: На заседании СФ мы оперативно рассмотрим законы о поддержке граждан и экономики в условиях борьбы с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации намерена дать на заседании поручение создать рабочую группу по анализу законодательства с учетом ситуации с распространением коронавируса.

В Совете Федерации состоялась в режиме онлайн пресс-конференция Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Глава Совета Федерации сообщила журналистам, что 17 апреля на очередном, 481-м заседании верхней палаты парламента планируется рассмотреть новый антикризисный пакет законов. Как ожидается, завтра Государственная Дума примет его в третьем чтении, сказала Председатель СФ.

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«Накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание с членами Правительства. Был выработан дополнительный пакет мер по поддержке наших граждан, экономики, малого и среднего предпринимательства, отдельных отраслей», — подчеркнула глава СФ.

«Коронавирус пройдет, но важно сохранить экономику, не допустить массового банкротства, увольнения граждан», — отметила Валентина Матвиенко. По ее словам, эти меры нацелены на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, конкретизирована и расширена финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. «Кроме того, выделены дополнительные средства субъектам Российской Федерации – более 200 миллиардов рублей».

Важно сохранить экономику, не допустить массового банкротства, увольнения граждан

«Необходимо оперативно принять эти законы, чтобы они незамедлительно заработали», — считает глава СФ.

Валентина Матвиенко также рассказала, что на завтрашнем заседании СФ она намерена дать поручение о создании рабочей группы Совета Федерации по анализу законодательства с учетом ситуации с распространением коронавируса. Возглавит группу один из заместителей Председателя верхней палаты парламента. «Мы должны провести очень тщательный анализ того, что следует изменить, усилить не только на случай таких чрезвычайных ситуаций, но и для более активного внедрения в нашу жизнь современных технологий».

Рабочая группа изучит действующее законодательство, которое столкнулось с новыми реалиями, выявит «белые пятна». Это касается, например, определения правового статуса «дистанционного образования». «В законодательстве сегодня нужно четко прописать, что такое дистанционное обучение, как оно должно проводиться», — полагает Валентина Матвиенко.

Также необходимо проработать вопросы в сфере трудовых отношений, продолжила Председатель СФ. В частности, это тематика удаленной, дистанционной работы. По словам главы верхней палаты парламенты, нужно найти баланс между интересами бизнеса и защищенностью граждан в таких чрезвычайных ситуациях. «Вместе с Министерством труда и социальной защиты мы готовы поработать над совершенствованием трудового законодательства с учетом новых реалий».

Говоря о работе системы здравоохранения, Валентина Матвиенко отметила, что ситуация с распространением коронавируса выявила целый ряд вопросов, требующих корректировки нормативно-правовой базы в этой отрасли, в том числе в сфере страховой медицины.

Также она затронула тематику условий труда врачей, подчеркнув, что каждый медицинский работник должен быть гарантированно защищен не просто маской, а специальным костюмом, очками. Кроме того, нужно определить режим работы медперсонала в специализированных больницах.

Журналисты также задали вопрос, касающийся сообщений некоторых общественных организаций о случаях домашнего насилия во время режима самоизоляции. Председатель СФ отметила, что сенаторы ведут мониторинг ситуации в регионах. «Я не думаю, что будет какой‑то всплеск домашнего насилия, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период. Надо проверять эту информацию».

В то же время, по ее словам, тема законодательного регулирования вопросов, связанных с профилактикой семейно-бытового насилия, не исчезла, нужно найти согласие в обществе и решить эту проблему. «Мы продолжим данную работу, как только позволят обстоятельства», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

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