В Омской области по инициативе природоохранной прокуратуры заблокированы интернет-ресурсы с информацией о незаконных способах охоты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 5 сайтов с информацией о незаконных способах охоты на отдельные виды диких животных, в том числе об изготовлении петель для охоты на косулю, лисицу, бобра, зайца.

За незаконную добычу объектов животного мира предусмотрена уголовная и административная ответственность (ст. 8.37 КоАП РФ – нарушение правил охоты, ст. 258 УК РФ – незаконная охота).

Природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению.

Центральный районный суд г. Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Доступ к запрещенной информации ограничен.

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