В Саратовской области перед судом предстанут бывшая чиновница и ее супруг за совершение коррупционных преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней бывшей чиновницы и ее 47-летнего супруга. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по февраль 2017 года обвиняемая, занимая должность министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области, а затем заместителя регионального министра экономического развития, получала денежные средства от предпринимателя за беспрепятственное осуществление им деятельности в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами, и дальнейшее покровительство его бизнеса. При этом ее супруг оказывал посредничество во взяточничестве. Сумма взятки составила более 13,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

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