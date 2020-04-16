В Совете Федерации обсудили ход формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание в формате видеоконференции провел председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по экономической политике Игорь Панченко, ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области представители федеральных и региональных органов власти, коммерческих и научных организаций, эксперты.

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В ходе совещания рассмотрены вопросы в области законодательного регулирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также меры по стабилизации ситуации в деятельности региональных операторов.

Андрей Кутепов отметил, что Советом Федерации совместно с органами исполнительной власти, «Российским экологическим оператором» («РЭО») и представителями региональных операторов ведется системная работа по формированию комплексной системы обращения с ТКО.

«Сенаторы совместно с «РЭО» подготовили проект федерального закона, предоставляющий региональным операторам возможность получения персональных данных собственников помещений. В настоящее время законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ», — проинформировал Андрей Кутепов.

Введение указанных мер направлено на снижение тарифов для населения и укрепления финансовой стабильности региональных операторов

По его словам, также ведется работа по законопроектам, касающимся установления для услуг регионального оператора нулевой ставки НДС и внесения изменений в КОАП в части введения административной ответственности за отказ или уклонение собственника ТКО от заключения договора на оказание услуг. «Введение указанных выше мер направлено на снижение тарифов для населения и укрепления финансовой стабильности региональных операторов».

Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Андрей Кутепов

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Алексей Майоров

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Игорь Панченко

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Андрей Кутепов

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Совещание в формате видеоконференции на тему «О ходе формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ»

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Участники обменялись мнениями о ситуции в сфере обработки ТКО в субъектах РФ. Генеральный директор «Российского экологического оператора» Илья Гудков подробно рассказал о процессах в отрасли и мерах поддержки, которые необходимы компаниям-операторам в нынешней ситуации.

В свою очередь Алексей Майоров отметил, что крайне важно, чтобы средства, которые будут выделены, расходовались эффективно, грамотно, не пошли, условно говоря, на выплаты бонусов.

Подводя итог обсуждения, Андрей Кутепов отметил, что государство оказывает и будет оказывать отрасли финансовую помощь и существенную поддержку, в том числе на законодательном уровне. «При этом мы ожидаем не только сохранения, но и создания в отрасли новых рабочих мест для граждан России, что очень важно в текущей ситуации».

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