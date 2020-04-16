Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-62#МКС-63#Союз МС-1516.04.2020 06:30

Завершается работа экспедиции МКС-62

На борту Международной космической станции завершается работа 62-й длительной экспедиции. Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир — в соответствии с графиком полёта готовятся к возвращению на Землю.

Так, этой ночью на станции завершилась «пересменка» экипажей. Командир 62-й длительной экспедиции — космонавт Олег Скрипочка, возглавлявший её с февраля этого года, и командир 63-й экспедиции — астронавт Кристофер Кэссиди подписали акт передачи полномочий. Олег Скрипочка также пожелал космонавтам и астронавтам успешного полета и передал символический ключ от станции Кристоферу Кэссиди. В завершении церемонии астронавт Эндрю Морган по старой морской традиции дал символический звонок в колокол, знаменующий об окончании одной экспедиции и начале другой.

В данный момент Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир занимаются операциями по подготовке к посадке. В спускаемом аппарате корабля «Союз МС-15» они привезут подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных на борту Международной космической станции.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос), закрытие переходных люков между модулем «Звезда» и пилотируемым кораблем «Союз МС-15» предварительно запланировано в 01:30 мск 17 апреля 2020 года, расстыковка — в 04:53 мск и посадка спускаемого аппарата — в 08:16 мск того же дня. Все операции будут транслироваться в прямом эфире на сайте Госкорпорации и социальных сетях Роскосмоса.

После расстыковки корабля на околоземной орбите продолжит работу экипаж длительной экспедиции МКС-63 в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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