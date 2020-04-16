Изменения в Трудовой кодекс, повышающие предельный возраст ректоров вузов и руководителей научных организаций, поддержал профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела в формате дистанционной видеосвязи заседание Комитета.

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Лилия Гумерова представила проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов».

Согласно документу, предлагается повысить предельный возраст пребывания в должности ректора образовательной организации или руководителя научной организации с 65 до 70 лет, независимо от срока действия заключенных с ними трудовых договоров. Предлагается также ввести ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в одной и той же организации — не более трех сроков, каждый из которых не может превышать 5 лет.

Глава Комитета СФ также представила законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом уточняются полномочия президента вуза и научного руководителя научной организации.

Как отметила Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области и другие сенаторы активно работают с коллегами в Министерстве науки и высшего образования РФ над данными законопроектами, прошедшими процедуру первого чтения.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Виктор Смирнов

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Игорь Каграманян

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Татьяна Кусайко

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Виктор Смирнов

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Татьяна Кусайко и Игорь Каграманян

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Виктор Смирнов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Татьяна Кусайко

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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В ходе заседания сенаторы также рассмотрели проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях», «О внесении изменений в статьи 146 и 153 Семейного кодекса Российской Федерации» — в части уточнения отдельных требований к лицам, в том числе близким родственникам, желающим принять ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью.

Члены Комитета СФ поддержали указанные законопроекты, отметив, что они рассмотрены до прохождения процедуры первого чтения.

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