И. Рукавишникова: Мы предлагаем ввести дополнительные способы заключения договоров об оказании услуг связи посредством Интернета, чтобы защитить граждан от мошенников

Source: Russia – Council of the Federation

Авторами законопроекта о внесении изменений в статью 44 Федерального закона «О связи» также являются вице-спикер Совета Федерации А. Турчак и депутаты Государственной Думы А. Хинштейн и С. Боярский.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн, Сергей Боярский внесли в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 44 Федерального закона «О связи».

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Как напомнила Ирина Рукавишникова, порядок заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи регулируется статьей 44 Федерального закона «О связи», разделами II и VII Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации. Договор может быть заключен в письменной форме в офисе обслуживания оператора связи или его официального представителя.

По словам сенатора, существующим Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» введена возможность заключения договора посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Однако, уточнила Ирина Рукавишникова, использование электронной подписи не получило широкого применения у граждан. «Мы предлагаем ввести дополнительные способы заключения договоров об оказании услуг связи посредством сети «Интернет». Во‑первых, с применением информационных технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров, во‑вторых, с использованием единой биометрической системы, создание и порядок функционирования которой определяется Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — пояснила парламентарий.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что законопроект направлен, в первую очередь, на борьбу с участившимися случаями мошенничества в Интернете с использованием «чужих» и незарегистрированных сим-карт. «Использование биометрических данных человека позволит свести к минимуму существующие мошеннические схемы и защитить законопослушных граждан».

При этом сенатор уточнила, что особенности процедуры заключения договора об оказании услуг связи устанавливаются Правилами оказания услуг телефонной связи, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

«В целях обеспечения защиты персональных данных обработка таких данных осуществляется только с письменного согласия абонента – физического лица или индивидуального предпринимателя», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Сенатор сообщила, что после принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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