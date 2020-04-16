Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Прогресс МС-1416.04.2020 16:58

Коррекция орбиты МКС

С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14» на 19 апреля 2020 года запланирована коррекция её орбиты.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели служебного модуля «Звезда» будут включены в 08:09 мск и проработают 58,5 с. После чего высота орбиты станции уменьшится на 1 500 метров и составит около 419 км над Землёй.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с площадки № 31 космодрома Байконур, стыковка с МКС — в 08:13 мск.

MIL OSI