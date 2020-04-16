Source: Russia – Council of the Federation

В документе подчеркнута лидирующая роль Организации Объединенных Наций в решении любых проблем современности.

Председатель Комитета СФ по международным делам, первый заместитель Председателя Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл прокомментировал заявление Главы МПС Габриэлы Куэвас Баррон, сделанное в день предполагавшегося начала 142-й Ассамблеи Союза. Ассамблея должна была открыться 16 апреля 2020 года в Женеве. Однако, как практически все международные встречи, из‑за пандемии коронавируса ее проведение было перенесено.

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«Заявление Председателя МПС подтвердило, что межпарламентский диалог не остановился. В условиях глобальных вызовов требуется преодолеть разногласия, которые порой мешают международному сотрудничеству. В этом смысле межпарламентское взаимодействие является очевидным дополнением, а возможно и движителем такого сотрудничества», — подчеркнул Константин Косачев.

В условиях глобальных вызовов требуется преодолеть разногласия, которые порой мешают международному сотрудничеству

Как следует из заявления, МПС всегда видел свою важнейшую миссию в объединении усилий парламентов всего мира, в частности, для выработки совместных решений международных проблем. Габриэла Куэвас Баррон напомнила, что Ассамблеей МПС в Белграде в октябре прошлого года была принята резолюция о достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) к 2030 году.

«Как видим, жизнь подтвердила актуальность и практическую значимость нашей работы. Всеобщий охват услугами здравоохранения – предпосылка того, что пандемии либо не будут начинаться, либо будут заканчиваться в кратчайшие сроки», — отметил Константин Косачев.

Он также подчеркнул своевременность инициативы Председателя Межпарламентского союза провести в рамках запланированной на октябрь текущего года в Руанде следующей сессии МПС специальное заседание, посвященное борьбе с пандемическими угрозами и предпринятым мерам со стороны парламентов.

По словам сенатора, Габриэла Куэвас Баррон напомнила, что в июне этого года будет в очередной раз отмечаться Международный день парламентаризма. «Это повод, чтобы сверить «парламентские часы» и оценить ресурсы международной парламентской дипломатии в совместном поиске ответов на вызовы времени, а в августе спикеры национальных парламентов, представленных в МПС, смогут объединить свои усилия для выработки дополнительных предложений на V Всемирной конференции в Вене. Россия активно готовится к участию в этом важнейшем мероприятии», — сказал Константин Косачев.

Он также отметил, что в заявлении Габриэлы Куэвас Баррон содержатся идеи, с которыми российские парламентарии последовательно выступают на различных международных площадках. В частности, подтверждено, что победа над нацизмом является общим наследием всего человечества, подчеркнута лидирующая роль Организации Объединенных Наций в решении любых проблем современности. Также в заявлении поддержан призыв Генерального секретаря ООН на время пандемии прекратить огонь во всех уголках мира, отказаться от односторонних санкций, которые мешают борьбе с коронавирусом», — сказал Константин Косачев.

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