Меры бюджетной политики по ограничению ущерба от COVID-19

Source: IMF – News in Russian

(фото: NICK-OXFORD-REUTERS-Newscom)

Витор Гаспар, У. Рафаэль Лэм и Мехди Раисси

15 апреля 2020 г.

Во времена пандемии бюджетная политика играет ключевую роль в спасении жизней и защите населения. Правительства должны делать все возможное. Однако они должны не забывать сохранять квитанции.

В «Бюджетном вестнике» показано, как директивные органы могут принять экстренные меры, чтобы спасти жизни, защитить население от потери рабочих мест и доходов, а компании от банкротства, а также обеспечить восстановление экономики.

На настоящий момент страны приняли бюджетные меры в размере примерно 8 трлн долларов США по сдерживанию пандемии и ограничению причиняемого ею ущерба экономике.

К экстренным мерам, которые реализуются в глобальном масштабе, относятся повышение расходов и упущенных поступлений (3,3 трлн долларов США), кредитование государственного сектора и вливания капитала (1,8 трлн долларов США) и гарантии (2,7 трлн долларов США). Группа двадцати стран с развитой экономикой и с формирующимся рынком выступает на переднем крае, реализуя меры в размере 7 трлн долларов США. Бюджетную поддержку также оказывают автоматические стабилизаторы экономики — инструменты налоговой системы и системы социального обеспечения, которые стабилизируют доходы и потребление, такие как прогрессивное налогообложение и пособия по безработице.

Правила дорожного движения

Страны должны следовать трем руководящим принципам:

Оказывать целевую поддержку населению, чтобы обеспечить доступ к основным товарам и услугам, а также достойное качество жизни. Для избежания неустранимых последствий, оказывать целевую поддержку жизнеспособным организациям, чтобы ограничить число увольнений и банкротств.

Выделять ресурсы на временной основе и с учетом эффективности, и отражать издержки в многолетних бюджетных отчетах. Правительства должны укреплять принципы надлежащего управления, соразмерного с масштабами интервенций. Они могут включать, например, тщательный учет, частое, своевременное и полное раскрытие информации, а также утверждение процедур, которые допускают ретроспективную оценку и ответственность. Короче говоря, директивные органы должны делать все возможное, но не забывать сохранять квитанции.

Необходимо оценивать, отслеживать и раскрывать информацию обо всех бюджетных рисках, потому что не все меры моментально отразятся на уровне бюджетного дефицита и долга. Например, государственные гарантии по коммерческим кредитам могут не сразу повлечь издержки, а отразиться на государственных счетах, если компании не смогут выполнить свои обязательства в будущем.

Меры по спасению жизней во всем мире

Чтобы спасти жизни , правительства должны в необходимых объемах финансировать оказание дополнительных услуг сферы здравоохранения и служб экстренной помощи. Однако это сопряжено с трудностями.

Во-первых, страны с ограниченными возможностями системы здравоохранения не могут должным образом нарастить ресурсы.

Во-вторых, ограничение заимствований во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах требует перераспределения расходов в пользу системы здравоохранения, при этом сохраняя объем расходов на социальную защиту и жизненно важные государственные услуги (транспорт, энергетику, связь).

Совместные действия на глобальном уровне помогут обеспечить получение общедоступной вакцины и лекарств, а также оказать поддержку странам с ограниченными возможностями систем здравоохранения, в том числе за счет помощи, медицинских ресурсов и льготного экстренного финансирования. Как заявила директор-распорядитель в своей недавней речи, МВФ готов использовать кредитные ресурсы в размере 1 трлн долларов США для оказания помощи государствам-членам, главным образом развивающимся странам с низкими доходами.

Защита средств к существованию посредством целевых бюджетных мер

Социальное дистанцирование, необходимое для того, чтобы замедлить распространение вируса, с закрытием школ, ресторанов, торговых центров, офисов и фабрик, неминуемо повлечет экономические издержки. Людям и компаниям нужна масштабная, оперативная, временная и целенаправленная бюджетная поддержка, чтобы оставаться на плаву.

Институциональные и финансовые возможности стран окажут влияние на размер помощи, которую они могут предложить, а также на структуру и тип принимаемых мер.

Страны с развитой экономикой , учитывая их развитую систему налоговых льгот, могут положиться на широкий спектр инструментов расходования, налогообложения и ликвидности, чтобы оказать поддержку населению и компаниям. Например, меры, принимаемые в США и Германии, включают увеличение пособий по безработице, в том числе для самозанятых, отсрочку по налогам на фонд оплаты труда и дотации к заработной плате для малых и средних предприятий.

Многие работники, предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели с трудом могут оплачивать счета, погашать задолженность и сохранять штат сотрудников. Для их поддержки ряд европейских стран запустил механизмы предоставления ликвидности, такие как доступные кредиты и гарантии. Во Франции и Японии тем, кто испытывает недомогание, находится в самоизоляции или вынужден остаться дома, чтобы заботиться о детях в период закрытия школ, предоставляется оплачиваемый из государственных средств больничный или отпуск по семейным обстоятельствам.

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны обычно располагают меньшими бюджетными возможностями по принятию ответных мер. Они сталкиваются с несколькими шоками: пандемией, резким снижением внешнего спроса на их товары и услуги, падением цен на биржевые товары, оттоком капитала и ростом стоимости заимствования на рынках капитала. Кроме того, их системы налоговых льгот относительно менее развиты.

В подобных случаях в таких странах, как Индия и Кения, а также Бангладеш, возможными вариантами становятся денежные переводы с помощью уникальных систем идентификации и цифровых технологий или предоставление продуктов питания и лекарств. В Китае наиболее пострадавшим гражданам и компаниям, в том числе в сфере транспорта, туризма и гостеприимства, предоставляются временные налоговые льготы. Полный и своевременный возврат налога на добавленную стоимость может обеспечить компаниям доступ к необходимым денежным средствам.

Обеспечение восстановления экономики с помощью широкомасштабного бюджетного стимулирования

Когда пандемия спадет и закончится Великая самоизоляция, скоординированное на глобальном уровне широкомасштабное бюджетное стимулирование может стать эффективным инструментом содействия восстановлению экономики. Скоординированность действий повышает эффективность мер политики. Однако в то же время необходимо принимать во внимание различия между странами, главным образом в их финансовых возможностях.

Пандемия и спровоцированная ею Великая самоизоляция привели к большему росту уровня долга и бюджетного дефицита, чем во время мирового финансового кризиса. Ожидается, что, когда в 2021 году пандемия пойдет на спад и экономика восстановится, государственный долг стабилизируется на новых, более высоких уровнях. Если реализуется негативный сценарий, описанный в докладе «Перспективы развития мировой экономики», уровни долга будут еще выше, а динамика показателей долга еще более неблагоприятной.

У нас недостаточно сведений для прогнозирования сроков и условий восстановления экономики. Однако в чрезвычайных обстоятельствах директивные органы должны делать все возможное, но не забывать сохранять квитанции.

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Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности в Банке Португалии, связанные с вопросами политики, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 год был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии.

У. Рафаэль Лэм — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. В настоящее время его исследования посвящены бюджетным вопросам, связанным с проблемой неравенства, межправительственными отношениями и бюджетными правилами. Ранее он работал в группе по Китаю и Японии Департамента стран Азиатско-тихоокеанского региона и участвовал в программе МВФ по кредитованию Исландии во время мирового финансового кризиса. Его более ранние исследования также были посвящены бюджетным вопросам и вопросам, связанным с финансовым сектором. Он имеет степень доктора наук по экономике Калифорнийского университета.

Мехди Раисси — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Он пришел в Фонд в 2010 году и работал над рядом вопросов надзора на многосторонней основе и с разными странами, включая Италию, Индию и Мексику. Он имеет степень доктора наук по экономике Кембриджского университета. Его исследовательские интересы включают макроэконометрическое моделирование, макрофискальные связи и вопросы суверенного долга.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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