Минспорт России предложил разрешить формирование сборных команд России по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта

Source: Russia Ministry of Sport

В связи с отменой и переносом спортивных мероприятий Министерство спорта Российской Федерации предложило внести изменения в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборные команды России и разрешить их формирование по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта.

Соответствующий проект приказа «О внесении изменений в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утверждённые приказом Минспорта России от 12.04.2018 г. № 339» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru) для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации предлагается дополнить следующим пунктом: «Спортсмены, не выполнившие установленные критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта согласно пункту 8, в случае отмены одного из соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, в результате которых спортсмены не приняли участие в таком соревновании, включаются в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта по решению тренерского совета соответствующего вида спорта».

Списки кандидатов в сборные команды России на следующий сезон составляются по итогам ряда квалификационных стартов, в число которых входит чемпионат России. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 не были проведены чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и другим видам спорта. Все федерации по зимним олимпийским видам спорта должны до 31 мая подать в Министерство спорта Российской Федерации на утверждение списки кандидатов в сборные команды России на следующий сезон.

Пресс-служба Минспорта России

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