Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ16.04.2020 10:20
Мониторинг ЧС из космоса
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг событий на планете средствами российской орбитальной группировки.
В частности, с 9 апреля по 16 апреля 2020 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
паводковая обстановка в Вологодской и Архангельской областях;
угроза подтопления в Новгородской области;
угроза природных пожаров в Еврейской автономной области;
обрушение здания в городе Орехово-Зуево;
готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае;
возгорание в Чернобыльской области;
гидрологическая обстановка в Тюменской, Амурской, Свердловской и Омской областях, Республике Саха, Пермском и Хабаровском краях;
паводки в Республике Саха;
лесные пожары в Республике Саха;
паводки в Республике Саха, Забайкальском и Камчатском краях.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих событий:
Ураган и его последствия в Папуа-Новая Гвинея;
прохождение урагана на Фиджи;
прохождение урагана в Вануату;
прохожденияе урагана в Королевстве Тонга.
Кроме того, на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
Передвижение платформы «Морской старт» в Приморском крае;
строительство медицинских центров по борьбе с коронавирусом на территории Российской Федерации;
возгорания в Пензенской области;
пожары в Республике Беларусь;
последствия пожара на складе в Московской области;
извержение вулкана в Индонезии;
мониторинг прохождения торнадо в США.
За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 949 тысяч квадратных километров (160 маршрутов без учета облачныхмаршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).
В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в указанный период переданы данные в объеме около 18 тысяч квадратных километров (8 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно) по территории Королевства Тонга, Независимого Государства Папуа Новая Гвинеяи Республики Фиджи.
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.