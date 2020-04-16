Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ16.04.2020 10:20

Мониторинг ЧС из космоса

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг событий на планете средствами российской орбитальной группировки.

В частности, с 9 апреля по 16 апреля 2020 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

паводковая обстановка в Вологодской и Архангельской областях;

угроза подтопления в Новгородской области;

угроза природных пожаров в Еврейской автономной области;

обрушение здания в городе Орехово-Зуево;

готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае;

возгорание в Чернобыльской области;

гидрологическая обстановка в Тюменской, Амурской, Свердловской и Омской областях, Республике Саха, Пермском и Хабаровском краях;

паводки в Республике Саха;

лесные пожары в Республике Саха;

паводки в Республике Саха, Забайкальском и Камчатском краях.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих событий:

Ураган и его последствия в Папуа-Новая Гвинея;

прохождение урагана на Фиджи;

прохождение урагана в Вануату;

прохожденияе урагана в Королевстве Тонга.

Кроме того, на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Передвижение платформы «Морской старт» в Приморском крае;

строительство медицинских центров по борьбе с коронавирусом на территории Российской Федерации;

возгорания в Пензенской области;

пожары в Республике Беларусь;

последствия пожара на складе в Московской области;

извержение вулкана в Индонезии;

мониторинг прохождения торнадо в США.



За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 949 тысяч квадратных километров (160 маршрутов без учета облачныхмаршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в указанный период переданы данные в объеме около 18 тысяч квадратных километров (8 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно) по территории Королевства Тонга, Независимого Государства Папуа Новая Гвинеяи Республики Фиджи.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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