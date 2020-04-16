Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию считает важным скорейшую доработку и принятие проекта федерального закона «О землеустройстве».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия считает важным и значимым скорейшую доработку и принятие проекта федерального закона «О землеустройстве».

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Сенатор напомнил, что в декабре прошлого года в Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение проведения землеустройства в Российской Федерации: проблемы и перспективы», где состоялась острая дискуссии о концепции будущего законопроекта по вопросам землеустройства как совокупности мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации их рационального использования и охраны.

Глава Комитета СФ проинформировал, что в настоящее ведется работа по совершенствованию института землеустройства в рамках рассмотрения проекта федерального закона, подготовленного Министерством экономического развития России.

Однако, отметил Алексей Майоров, этот законопроект несет в себе существенные риски для агропромышленного комплекса. По законопроекту имеются концептуальные замечания, поскольку земельные ресурсы рассматриваются как пространственный базис для развития территорий в рамках реализации градостроительной деятельности без учета специфики земель сельскохозяйственного назначения как основного средства производства в сфере ведения сельского хозяйства и необходимости обеспечения охраны таких земель. При этом сенатор уточнил, что позиция Комитета СФ по проекту закона поддерживается и Министерством сельского хозяйства РФ.

Как указал Алексей Майоров, недостатком законопроекта также является отсутствие комплексной направленности на территориальную организацию использования земель всех категорий. Законопроект содержит положения, направленные на минимизацию требований по охране земель, землеустроительные работы фактически сведены к кадастровым работам.

Недостатком законопроекта также является отсутствие комплексной направленности на территориальную организацию использования земель всех категорий

Кроме этого, законопроект исключает проведение инвентаризации земель, организации планирования рационального использования земель, которые в законопроекте сведены к нормативам землеустройства, определяемым как требования к минимально допустимому уровню плодородия земель и их обустройству, а также исключает государственный надзор в области землеустройства.

По словам главы Комитета СФ, анализ документа позволяет сделать выводы о радикальном изменении регулирования использования, охраны, оборота земель сельскохозяйственного назначения, которое может повлечь за собой ускоренное упрощенное выбытие земель из состава земель сельскохозяйственного назначения и исключение Минсельхоза России из вопросов регулирования земельных отношений в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Алексей Майоров обратил внимание, что из проекта закона исключаются полномочия профильного Министерства по осуществлению государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Парламентарий также напомнил, что по итогам заседания Государственного совета России 26 декабря 2019 г. Президентом РФ дано поручение Правительству РФ утвердить государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса страны, предусматривающую, в том числе сбор и систематизацию данных о землях сельскохозяйственного назначения, проведение землеустроительных и кадастровых работ.

По словам сенатора, в настоящее время всеми заинтересованными ведомствами ведется разработка госпрограммы. Он подчеркнул, что положения документа должны быть направлены на достижение прироста объема гарантированного производства сельскохозяйственной продукции путем внедрения механизмов эффективного управления землями сельскохозяйственного назначения; увеличения площади используемых сельхоземель, повышения и сохранения плодородия почв.

Алексей Майоров выразил надежду, что будущая госпрограмма позволит обеспечить проведение комплексных мелиоративных мероприятий на невостребованных, необрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения, покрытых травостоем, древесно-кустарниковой растительностью, с целью вовлечения таких земель в сельскохозяйственное производство.

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