Олег Матыцин: «Министерство спорта делает всё возможное, чтобы в условиях пандемии СOVID-19 защитить работников спортивной отрасли в регионах»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Олег Матыцин подчеркнул важность взаимодействия с регионами и заверил руководителей, что Минспорт России делает всё возможное, чтобы максимально защитить интересы спортивной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в том числе на региональном уровне.

«Министерство спорта подготовило и направило в Правительство предложения по поддержке отрасли. Предлагаемые меры в том числе призваны минимизировать последствия снижения доходов спортивных организаций от внебюджетной деятельности, – отметил Министр спорта. – Сейчас мы также прорабатываем вопрос по критериям системообразующих организаций в сфере физической культуры и спорта».

В ходе совещания руководители спортивных министерств и ведомств субъектов Российской Федерации доложили о том, как в регионах осуществляется работа в условиях коронавирусной инфекции, какие меры приняты для эффективной работы в удалённом режиме.

Кроме этого, представители регионов сообщили о ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

На этой неделе Олег Матыцин также провёл онлайн совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта Уральского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов. 17 апреля состоится совещание с представителями Северо-Западного федерального округа.

Пресс-служба Минспорта России

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