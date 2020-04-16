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#НПО Энергомаш#Главное#Сколково16.04.2020 11:40

Отбор технологических проектов в дистанционном режиме

НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Фонд «Сколково» начали отбор технологических проектов совместного корпоративного акселератора, стартовавшего в январе 2020 года. Защита всех проектов проходит дистанционно, в формате видеоконференции.

Всего к концу февраля 2020 года от представителей малых инновационных компаний было подано более 130 заявок по следующим направлениям: новые цифровые технологии, двигателестроение, гражданская продукция. 29 проектов прошли предметную научно-технологическую экспертизу. Экспертами выступили представители НПО Энергомаш, предприятий интегрированной структуры, а также Фонда «Сколково».

Следующим этапом работы станет отбор от 2 до 10 проектов для дальнейшей проработки. Финал акселератора запланирован на 15 июня 2020 года, в нем примет участие руководство Госкорпорации «Роскосмос» и НПО Энергомаш. Завершится дистанционный этап работ к 30 апреля 2020 года.

Как отметил начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков, решение о проведении защиты проектов в дистанционном формате принято для того, чтобы не останавливать работу корпоративного акселератора.

«Уже прошло 8 сессий, представлены презентации о перспективных цифровых технологиях и гражданской продукции, впереди — защита проектов по двигателестроению. Благодаря данному формату, мы смогли объединить участников из Москвы, Воронежа, Перми и других городов присутствия предприятий интегрированной структуры. Презентация проектов проходит активно, эксперты и участники вместе обсуждают предлагаемые решения», — рассказал Виталий Сериков.

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