О. Мельниченко: Следует усовершенствовать нормы о получении градостроительного плана земельного участка

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации разработан соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 51 и 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В Совете Федерации разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 51 и 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации», сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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По словам сенатора, одним из первых шагов, который совершают застройщики на пути к возведению объекта капитального строительства, является получение градостроительного плана земельного участка. В нем содержится информация обо всех существенных параметрах строительства.

Законодатель уточнил, что в Градостроительном кодексе РФ было выявлено разногласие правовых норм о необходимости получения градпланов на земельные участки, образуемые путем раздела.

Поэтому с целью скорреспондировать нормы Градостроительного кодекса двумя комитетами Совета Федерации – Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитетом по экономической политике во взаимодействии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга разработан соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 51 и 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации», – отметил Олег Мельниченко.

Как пояснил глава Комитета СФ, разработанный законопроект уточняет случаи, при которых получение градостроительного плана не нужно. Это случаи, прямо взаимоувязанные с федеральным законом о долевом строительстве, – в рамках процедур раздела земельного участка в случае банкротства застройщика.

При этом в иных случаях, кроме долевого строительства, при разделе исходного земельного участка градостроительные планы для образованных земельных участков должны быть обязательны, подчеркнул сенатор.

В настоящее время председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовили этот законопроект к внесению в Государственную Думу.





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