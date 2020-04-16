Павел Сорокин: «Минэнерго России совместно с другими ведомствами в ежедневном режиме следит за ситуацией на топливном рынке»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 апреля. – Заместитель Министр энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью Информационному Центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о том, как повлияла пандемия на потребление автомобильного топлива и газа на внутреннем рынке.

Замминистра отметил, что Минэнерго России совместно с другими ведомствами в ежедневном режиме следит за ситуацией на топливном рынке.

«Раз в два дня проводится оперативный штаб, на котором рассматривается ситуация с реализацией нефти и топлива. По итогам мониторинга марта и первых двух недель апреля, после введения мер самоизоляции, значительно снизилась мобильность населения и произошло падение потребления бензина в среднем на чуть более 40%. По дизелю падение меньше – около 30-35%, по керосину потребление упало более, чем в два раза», – отметил он.

Падение спроса вместе с сокращением цен на нефть, а также ужесточающейся конкуренцией между топливными сетями гарантирует отсутствие роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции, подчеркнул Павел Сорокин. Кроме того, важную роль в этом процессе играет демпфирующий элемент обратного акциза, позволяющий эффективно компенсировать рост цен в зависимости от цены нефти.

Введение режима самоизоляции отразилось и на потреблении природного газа, сказал Павел Сорокин.

«Потребление газа упало по различным секторам от 5 до 12% в первом квартале. В первую очередь, это вызвано теплой зимой, а также временным закрытием части бизнеса. При этом у населения потребление растет», – добавил замглавы Минэнерго России.

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