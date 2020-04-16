Source: Russia – Council of the Federation

Эти меры окажут положительное влияние на экономику в целом и на жизнь каждого человека, подчеркнул сенатор.

Стабилизация социальной и экономической обстановки после предотвращения распространения коронавирусной инфекции зависит от эффективности и своевременности мер государственной поддержки, которая будет оказана гражданам и бизнесу. Об этом заявил председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«В довольно сложных условиях только доверие граждан к действиям властей и тем решениям, которые принимаются для защиты жизни и здоровья людей, позволит сгладить вызванные пандемией последствия и в максимально сжатые сроки вернуться к привычному образу жизни», — подчеркнул Андрей Клишас.

Парламентарий отметил, что государственная поддержка граждан и предпринимателей, которая будет оказана в связи с распространением коронавирусной инфекции, отражает сущность России как социального государства. «Озвученные Президентом России меры стимулирования экономики окажут положительное влияние не только на деловую активность в отдельных, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции секторах экономики, но и на экономику в целом и на жизнь каждого человека».

Государственная поддержка граждан и предпринимателей, которая будет оказана в связи с распространением коронавирусной инфекции, отражает сущность России как социального государства

Сенатор считает особенно важной позицию Президента России относительно того, что поддержка, инициированная государством, должна быть действительно доступна для получения бизнесом и гражданами. «В условиях, когда помощь должна быть оказана безотлагательно, никакие необоснованные препятствия для ее получения создаваться не должны».

По словам Андрея Клишаса, солидарность и взаимная социальная поддержка, равно как и солидарность с решениями, которые принимаются властями, будет способствовать консолидации всего общества и позволит ускорить преодоление вызова, с которым мы все столкнулись.

Парламентарий подчеркнул, что озвученные главой государства меры поддержки экономики ожидались предпринимательским сообществом и гражданами, и являются крайне необходимыми для стабилизации ситуации. «Предложенные меры полностью согласуются с логикой социальных поправок в Конституцию России».

«В сложившихся обстоятельствах не только от государства, которое в предельно сжатые сроки осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на улучшение общей экономической и социальной обстановки, но и от самих граждан, от их сознательности в соблюдении вынужденных ограничений зависит, насколько быстро мы сможем справиться с последствиями пандемии», — убежден сенатор.

«Особенно важно, чтобы актуальная ситуация не становилась причиной введения несоразмерных, необусловленных мерами по защите жизни и здоровья людей ограничений прав и свобод человека и гражданина. Действующее законодательство, в которое были оперативно внесены изменения в связи с распространением коронавируса, предоставляет органам власти возможность использовать все необходимые механизмы для решения соответствующих задач», – указал Андрей Клишас.

«Последовательные и скоординированные решения органов власти, центральное место в деятельности которых занимает благополучие каждого человека, а также сплоченность всего общества, являются ключевыми элементами борьбы с коронавирусной инфекцией», – добавил он.

«Возникающие в связи с пандемией коронавируса сложности ни при каких обстоятельствах не могут стать основанием для отказа государства от исполнения гарантированных Конституцией России социальных обязательств. Напротив, в условиях, когда значительная часть граждан нуждается в поддержке со стороны государства, такая поддержка максимально быстро будет оказана, о чем и свидетельствуют решения, принятые Президентом России» – заключил Андрей Клишас.

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